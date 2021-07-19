Advertisements

رد حاسم من الحكومة حول "البنزين المغشوش"

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:44 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements



كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، حقيقة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بمختلف محطات الوقود على مستوى الجمهورية.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار بنزين مغشوش وغير مطابق للمواصفات القياسية بأي من محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وأن كافة منتجات البترول بجميع محطات الوقود سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية.

أخبار تهمك

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 4 ساعات

شوقي غريب يستقر على تشكيل مصر المتوقع ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يوجه رسالة نارية بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 25 دقيقة

بعد نجاح الملء الثاني لسد النهضة.. إثيوبيا توجه رسالة لمصر والسودان

منذ حوالي 4 ساعات

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. جديد تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

موسيماني يحسم قائمة الراحلين عن الأهلي

منذ ساعتين

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ حوالي 20 ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ أقل من ساعة

السودان ترد على إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة

منذ أقل من ساعة

الزمالك يقترب من حسم أهم صفقاته

منذ أقل من نصف ساعة

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 19 ساعة

فرمان جديد من موسيماني بشأن نجم الأهلي قبل مواجهة البنك

منذ ساعة و 27 دقيقة

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. جديد تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

04:31 م

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

02:21 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس