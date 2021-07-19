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برلماني يكشف عن موعد التعديل الوزاري الجديد

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:56 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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كشف النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، عن موعد التعديل الوزاري القادم، لافتًا أنه من المتوقع أن يكون التعديل خلال شهر يوليو الجاري.

وقال "شمس الدين" في حواره لبوابة "الفجر": إن هناك وزراء لا يستحقون الاستمرار في مناصبهم الوزارية وعلى رأسهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك وزراء يستحقون الاستمرار في مناصبهم وعن جدارة وعلى رأسهم: الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل.

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