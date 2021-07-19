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مانشستر سيتي يحدد سعر انتقال نجمه إلى يوفنتوس

الإثنين 19/يوليو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مانشستر سيتي الإنجليزي حدد سعر التخلي عن نجم هجوم الفريق البرازيلي جابرييل جيسوس وسط اهتمام يوفنتوس الإيطالي بالحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن يوفنتوس سيتعين عليه دفع 45 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع جيسوس.

وألمح الموقع الإيطالي أن تقارير صحفية كانت قد زعمت بأن يوفنتوس وضع جيسوس كهدف رئيسي لتدعيم خط هجومه كما أبدى مسئولو السيدة العجوز رغبتهم في التعاقد مع النجم البرازيلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن جيسوس البالغ من العمر 24 عاماً لعب مع مانشستر سيتي حتى الآن 195 مباراة وسجل 82 هدفاً وصنع 34 هدف آخرين.

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