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عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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يدرس مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التعاقد مع أحد مدافعي الرجاء المغربي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

إلياس الحداد معروض على الزمالك في الصيف

و عرض أحد وكلاء اللاعبين على مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك إمكانية التعاقد مع إلياس الحداد، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربى بالمجان.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مع إلياس الحداد، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي مع فريقه في نهاية الموسم الجاري ويحق له الرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري.

ويعلم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قدرات مع إلياس الحداد، مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي وسبق له تدريبه، كما أن الصفقة لن تكلف القلعة البيضاء أموالا كثيرة حال الموافقة عليها.

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