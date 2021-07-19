جولدمان ساكس يرفع توقعاته لأسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+"

قال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إن اتفاق أوبك+ لزيادة إمدادات النفط يدعم وجهة نظره بشأن أسعار الخام ويتوقع “رفعا” طفيفا لتوقعاته لفصل الصيف حتى يبلغ برنت 80 دولارا للبرميل.





اتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين، يوم الأحد على زيادة المعروض النفطي من أغسطس لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوياتها في عامين ونصف العام.





وقال جولدمان ساكس في مذكرة “اشتمل الاتفاق على نقطتي تركيز بارزتين: زيادة معتدلة في الإنتاج والتي ستبقي السوق في حالة عجز في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى توجيهات لزيادة السعة التي ستكون مطلوبة في السنوات القادمة في ظل تنامي نقص الاستثمار”.





وقال جولدمان إن الاتفاق يتماشى مع وجهة نظره القائلة بأن “أوبك يجب أن تركز على الحفاظ على سوق حاضرة في شح طوال الوقت مع توجيهها لزيادة القدرات المستقبلية وتثبيط الاستثمارات المنافسة”.





وقال جولدمان إن اتفاق أوبك+ يمثل “صعودا” دولارين للبرميل مقابل 80 دولارا للبرميل في توقعاته لسعر خام برنت قي فصل الصيف وزيادة خمسة دولارات لتوقعاتها البالغة 75 دولارا للبرميل للعام المقبل.





ومع ذلك، يتوقع جولدمان أن تتذبذب أسعار النفط في الأسابيع المقبلة بسبب المخاطر من سلالة دلتا وبطء وتيرة تطورات العرض مقارنة بالزيادة مؤخرا في نشاط التنقل.





ومع تحقق معظم زيادة الطلب التي توقعها لفصل الصيف بالفعل، ومع تزايد الرياح المعاكسة من سلالة دلتا المتحورة من كوفيد-19، قال جولدمان إن الحافز لجولة الصعود التالية في الأسعار يتحول من جانب الطلب إلى جانب العرض، مع وجود احتمالات رفع لتوقعات الأسعار في الأشهر القادمة.





تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل يوم الاثنين بعد أن تغلبت مجموعة أوبك+ المنتجين على الانقسامات الداخلية واتفقت على زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف بشأن تخمة المعروض وسط زيادة حالات كوفيد-19.