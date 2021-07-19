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أروى جودة تتمنى الشفاء لـ دلال عبد العزيز و ياسمين عبد العزيز في وقفة عرفات

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تمنت الفنانة أروى جودة الشفاء للفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنانة دلال عبد العزيز في وقفة عرفات.

وكتبت "جودة" عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" قائله: "يا رب تقومي بالسلامة يا حبيبتي"، موجهة الرسالة لـ دلال عبد العزيز، كما كتبت: "يا رب اشفي ياسمين شفاءً عاجل بحق هذا اليوم المبارك العظيم.. يا رب طمئن أولادها وزوجها وكل من يحبونها يا رب" لـ ياسمين عبد العزيز.

ودعى عدد كبير من نجوم الفن للفنانة ياسمين عبد العزيز بالشفاء وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي جمعها بزوجها الفنان أحمد العوضي.

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