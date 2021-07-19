طرح الإعلان الرسمي لفيلم "الإنس والنمس" (فيديو)

طرح المؤلف كريم حسن بشير، الإعلام الرسمي لفيلم "الإنس" والنمس" وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب كريم حسين بشير تعليقا على الإعلان الرسمي قائلا: "التريلر الرسمى لفيلم الأنس والنمس4- 8 بجميع دور العرض إن شاء الله يعجبكم".



ومن المقرر عرض فيلم "الإنس والنمس" في بداية شهر أغسطس المقبل بدور عرض السينمات.



فيلم "الإنس والنمس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، صابرين، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي اضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير.



