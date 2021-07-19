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هجوم ناري.. تشكيل إسبانيا المتوقع ضد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:28 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد المنتخب الوطني الأولمبي لمواجهة إسبانيا يوم الخميس ضمن مباريات الجولة الأولى لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو فى لقاء قوي بين المنتخبين.

 

وتقام مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد نظيره إسبانيا يوم الخميس القادم فى مدينة سابورو اليابانية فى تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة.

 

تشكيل إسبانيا المتوقع:-

 

حراسة المرمى: أوناي سيمون.

 

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا، إريك جارسيا، باو توريس، خوان ميراندا.

 

خط الوسط: داني سيبايوس، كارلوس سولير، بيدري.

 

خط الهجوم: ماركو أسينسيو، داني أولمو، ميكيل أويارزابال

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