رفع 550 طن قمامة من الشوارع والميادين بالمنصورة لاستقبال عيد الأضحي (فيديو)

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اعمال جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره في الفتره الصباحيه من خلال رفع القمامه والأتربة من الشوارع والحدائق العامه وغسيل البلدورات واستعداد لاحتفال المواطنين غدا بعيد الاضحي المبارك بكافة الحدائق العامة والمتنزهات.



وأشار " مختار " الي ان أعمال الجهاز في الفترة الصباحيه شملت كافة شوارع مدينة المنصوره الرئيسيه والفرعية منها علي سبيل المثال شارع ( الجيش وقناة السويس والترعه وعبدالسلام عارف والنخله والجلاء وجيهان والجمهورية وأحمد ماهر والحسينية وسيدي يونس والدراسات ) أسفرت عن رفع 550 طن من القمامه والأتربة.



وأكد " المحافظ " علي أن نظافة الشوارع والميادين هي مسؤلية مشتركة بين الجهاز التنفيذي والمواطنين من خلال الالتزام بوضع القمامه في أماكنها المخصصه وفي الأوقات المحدده للحفاظ علي نظافة الشوارع علي مدار اليوم.

كما أكد " مختار " علي أن الجمع من المنبع سيبدأ خلال شهر أغسطس القادم بمنطقة غرب المنصورة كمرحلة أولي للقضاء علي ظاهرة الصناديق والقمامة بالشوارع.



ودعا " محافظ الدقهلية " جميع مواطني مدينة المنصورة بضرورة التعاون الكامل من أجل إنجاح منظومة الجمع من المنازل الجديده للحفاظ علي المظهر التاريخي والجمالي للمدينه مؤكدًا علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغير الملتزمين بنظام الجمع الجديد.



اشرف علي نظافة المدينه في الفترة الصباحيه المحاسب نادر محي رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصوره وفهمي علام مدير المتابعه والتدخل السريع بالجهاز ومسؤولي القطاعات.



جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين، وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية في هذا الشأن