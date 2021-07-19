ليفربول يقترب من تجديد عقد نجم الفريق حتى 2026

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي يضع اللمسات الأخيرة، على صفقة تجديد عقد حارسه أليسون بيكر، حتى صيف عام 2026.

ووفقا لفابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي، فأنه من المقرر تأكيد خبر تجديد عقد حارس المرمى الجديد لمدة 5 أعوام، في الأسابيع المقبلة.

ويعتقد أن حارس "الريدز" (28 عاماً) سوف يوقع على العقد الجديد، بمجرد الانتهاء من جميع التفاصيل.

وذكرت صحيفة أتلتيك أنه من المتوقع أن يوقع مواطن أليسون فابينيو على تجديد العقد أيضاً مع الفريق، والذي من المقرر أن يشارك بمباراة فريقه ضد ماينز، في مباراة ودية في 23 يوليو (تموز).

وتأتي هذه الأخبار وسط تكهنات بتباطؤ محادثات تجديد عقد نجم خط وسط إنجلترا، جوردان هندرسون، في الأسابيع الأخيرة.

ويعتقد أن أليسون الذي خاض مباراتين مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا هذا العام، يحظى بتقدير كبير من قبل مدرب ليفربول يورغن كلوب.