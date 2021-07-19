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نصيحة هامة من خالد الجندى فى يوم عرفة: لا تشغلوا انفسكم بمعاصى الناس (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:31 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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نصح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المشاهدين، في رحاب يوم عرفة باهتمام كل فرد بنفسه وعدم انشغاله بذنوب ومعاصي غيره من الناس.

وأضاف خلال حلقة خاصة من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc"، فى يوم عرفة: "نجاتك مشروعك الشخصي ولا تنشغل بغيرك.. اعتبر نفسك أنك الرجل الوحيد الذي عصى الله على الأرض".

وأشار إلى أن الأعمال الصالحة يستفيد صاحبها فقط ولن يبكي أحد على أحد يوم القيامة، كما ذكر المشاهدين بأن المشروع الشخصي لكل فرد هو نجاته يوم القيامة.

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