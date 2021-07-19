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نجم منتخب مصر يوافق على الإنضمام إلى الزمالك

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:31 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تواصل مسئولو الزمالك مع كريم العراقي نجم المصري البورسعيدي ومنتخب مصر الأوليمبي من أجل جس نبضه ومعرفة رأيه في الإنضمام إلى القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وأبدي كريم العراقي موافقته بشكل رسمي على الانضمام إلى الزمالك في حال تقديم مسئولو الفارس الأبيض عرضا يرضي مسئولي المصري.

 

ووضع العراقي الزمالك على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة في ظل رغبة ناديه البورسعيدي في تسويقه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة تقديم الزمالك لعرض رسميا إلى مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبيه من أجل التعاقد مع كريم العراقي وضمه إلى صفوف الفريق بعد أن تم الاتفاق بين الإدارتين بشكل مبدئي علي جميع الأمور لإتمام الصفقة.

 

وطالب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك بالتعاقد مع كريم العراقي كاختيار أول في مركز الظهير الأيمن في الصيف الحالي وفي حالة فشل الإدارة البيضاء في التعاقد مع نجم المصري فسيكون بديله ظهير أيمن أجنبي، حيث أنه هناك العديد من الترشيحات من وكلاء اللاعبين.

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