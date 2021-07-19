بعد شهر من مصرع شقيقه.. سقوط مهندس من الدور الخامس بالشرقية

لقي مهندس مصرعه قرية جميزة بني عمرو التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية إثر سقوطه من الطابق الخامس بعد مرور نحو شهر على وفاة شقيقه في حادث أثناء عمله في المملكة العربية السعودية.



وفي مشهد جنائزي مهيب، شيع جموع غفيرة من أهالي القرية مساء أمس جنازة المهندس "محمود عبدالرحمن" حيث أدوا صلاة الجنازة عليه أمام مسجد القرية ثم حملوا الجثمان وتوجهوا لتشيعه لمثواه الأخير في مقابر الأسرة.



وأوضح أهالي القرية أن المهندس الفقيد فوجيء أثناء محاولته الدخول إلى شقته في الطابق الخامس بأنه ترك المفتاح داخل الشقة فقام بمحاولة الدخول من بلكونة او نافذة مستخدما "حبل" بعدما تسلق الجدران إلا أنه اختل توزانه وسقط على الأرض ما أدى لوفاته في الحال، مضيفين أن شقيق المهندس الراحل ويدعى "السيد" كان توفي أثناء عمله في المملكة منذ نحو شهر حيث سقط عليه إحدى المعدات أثناء العمل ما أدى لوفاته وتم دفنه في مكة.



وأضاف ان الفقيدين كانا يتصفان بالسمعة الحسنة ودماثة الخلق ووكانت وفاتهما بمثابة الصدمة لجميع أهالي القرية الذين يشعرون بحالة من الحزن. ومضى قائلا: " الفراق صعب.. ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله عز وجل.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

