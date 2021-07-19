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4 مسالخ في مدينة السيح تستعدّ لاستقبال ذبائح المضحّين غداً

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:36 م
بوابة الفجر
واس
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 ‏أكملت بلدية الخرج جاهزية المسالخ في مدينة السيح لاستقبال المواطنين والمقيمين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وفق برنامج يهدف إلى تقديم خدمات مثلى لهم والتيسير عليهم.
وتم تجهيز 4 مواقع لاستقبال الأضاحي في كل من المسلخ المركزي في الثليماء جنوب مدينة السيح، ونقطة الذبيح بحي الخالدية في غرب السيح، ونقطة الذبيح المؤقتة على طريق الملك فهد بجوار سوق الخضار الجديد في شرق السيح، ونقطة الذبيح المؤقتة في مركز البدع على طريق الرياض شمال السيح. ‏
واتخذت إدارة صحة البيئة كافة التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي، التي تعمل على استبعاد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتعزيز تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من خلال التزام الجزارين بارتداء الكمامات والقفازات وغطاء الرأس، وتعقيم أدوات الذبح بصفة مستمرة، وغسل وتنظيف الأيدي بالمعقمات ومواد التطهير.

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