عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

ارتبط النيجيري جونيور أجاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اسمة بالراحلين عن القعلة الحمراء خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





جاء ذلك في ظل غيابه المستمر عن التشكيلة الأساسية للفريق سواء بسبب الإصابات أو لوجهة نظر موسيماني الفنية.





حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، استقر على رحيل 8 أسماء من لاعبي النادي الأهلي في نهاية الموسم الحالي.





وتابع المصدر، أن موسيماني سيقدم القائمة النهائية للمستبعدين لمسؤولي الأهلي خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن القائمون على التسويق في النادي لعرضهم للبيع.





وأشار المصدر، أن قائمة الراحلين عن الأهلي تضم كل من سعد سمير ومحمود وحيد ورامي ربيعة وناصر ماهر وجونيور أجاي ووالتر بواليا وبادجي ومروان محسن.