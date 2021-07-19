إقبال كثيف على السواطير والسَن في دمنهور (تعرف على الأسعار) .. فيديو وصور





رصدت عدسة بوابة "الفجر" أنواع وأسعار السكاكين والسواطير داخل أشهر سوق بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث تراوحت أسعار السكاكين والساطور من 30 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، فتبدأ أسعار سكينة الذبح محلية الصنع من 30 جنيهًا، بينما المستوردة تبدأ من 50 جنيها وحتى 100 جنية، أما سكينة السلخ تبدأ من 20 جنيهًا ويبدأ سعر الساطور محلي الصنع من 80 جنيهًا وحتى 150 جنيهًا.وأوضح "سعيد القط" أحد أقدم بائعي السكاكين بمدينة دمنهور والذي ورث تلك المهنة عن جده الذي عمل فيها منذ 120 عاما، أن مهنة "السكاكين" ترتبط بالجزارين وبمهن أخرى، ويترواح أسعار سن السكاكين والسواطير من 5 جنيهات وحتى 10 جنيهات، بينما تتراوح أسعار الشوايات الصاج بين 25 جنيهًا وحتى 60 جنيهًا بحسب حجمها، أما بالنسبة لسعر الشواية السلك تبدأ من 40 جنيهًا وحتى 80 جنيهًا.وأضاف "القط" أن أسواق بيع السكاكين والسواطير ومعدات الذبح بمحافظة البحيرة، شهدت إقبالا كثيفا مقارنة بالأعوام الماضية، وذلك بالتزامن مع إقبال أصحاب محلات الجزارة والأهالي لتجهيز وشراء أدوات ذبح أضحية عيد الأضحى المبارك، مشيرا أن عملية سَن السكاكين والسواطير تمر بأكثر من مرحلة حتى تصل للمرحلة التي يحتاجها الجزار أو الأهالي، أولًا إصلاح أي اعوجاج بالطرق عليها حتى تستقيم جوانبها، ثم تمرير السكاكين على حجر السن وتنظيف الجوانب، ثم إزالة الطبقة القديمة من على سن السكين، لتكون جاهزة لذبح الأضاحي.كانت قد شهدت محافظة البحيرة، انتعاشا في حركة الأسواق والشوادر لشراء أضحية عيد الأضحى المبارك، وازدادت حركة البيع والشراء بين التجار ومربي الماشية، نظرًا لسعرها المنخفض هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية.ويعد أسواق دمنهور، كفرالدوار، أبوالمطامير، من أهم وأكبر أسواق الماشية في مصر، حيث يقصده أبناء المحافظات المختلفة من تجار وأفراد ومربيين لبيع وشراء رؤوس الماشية والأغنام، وشهدت تلك الأسواق في انعقادها الأخير قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك زحامًا شديدًا وكثافة في حركة البيع والشراء، لانتهاز الفرصة الأخيرة للشراء.وكان الدكتور حسني عباسي مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أكد أن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلي فتح المجازر الحكومية لذبح أضاحي المواطنين طوال أيام العيد، وذلك بعد الكشف على عليها، وأوضح أن اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة شدد على منع الذبح بالشوارع للتأكد من سلامة وجودة اللحوم وحفاظًا على البيئة، بالإضافة إلي رفع درجة الاستعداد وتجهيز كافة المجازر مع منع إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور.وأضاف مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة، أنه تم تكثيف الحملات على الشوارع والأسواق ومحال الجزارة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات وسلامة المعروض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وكذا تكثيف الحملات على محلات الجزارة للتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة وذبحها بالمجازر الحكومية وتواجد وفرة من اللحوم المذبوحة والمجمدة والمصنعة مع المرور على الثلاجات والشوادر والجزارين لتلافى صور الغش بمختلف أنواعها.كما أضاف أن مديري الإدارات البيطرية بالمراكز ومديري المجازر قاموا بالاشتراك مع الأجهزة المختصة بمديرية التموين ومباحث التموين والشرطة، بمراقبة الأسواق ومواجهة ذبح الإناث دون السن القانونية والذبح خارج المجازر مع اتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.