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الأرصاد تُعلن تفاصيل الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى، والموافق 20 يوليو 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

وجاءت كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
- ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2:4) درجات.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

- فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد (حلايب- شلاتين- أبو سمبل) على فترات متقطعة (30% تقريبًا).

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