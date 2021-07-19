القليوبية: 2164 مسجدًا لآداء صلاة العيد الأضحى

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، انتهاء مديرية الأوقاف بالمحافظة، من استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، عبر تجهيز 2164 مسجدًا لاستقبال المصلين، لآداء صلاة العيد، بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكد "الهجان"، أن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد المحافظة سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، لافتا إلى أن صلاة العيد سوف يقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك تنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري.من ناحيته شدد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية على الأئمة على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وألا تزيد مدة الخطبة عن ١٠ دقائق، حرصا على سلامة المواطنين، لافتا أنه لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى المسجد إلا بارتداء الكمامة الوقائية واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع حظر حضور الأطفال، وذلك في إطار التعليمات الموصى بها من قبل مجلس الوزراء، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات حتى يرفع الله البلاء والوباء.