Advertisements

القليوبية: 2164 مسجدًا لآداء صلاة العيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:44 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
Advertisements
أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، انتهاء مديرية الأوقاف بالمحافظة، من استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، عبر تجهيز 2164 مسجدًا لاستقبال المصلين، لآداء صلاة العيد، بمختلف مدن ومراكز المحافظة.

وأكد "الهجان"، أن جميع الأئمة الذين سيؤدون صلاة وخطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد المحافظة سيكونون تحت إشراف إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف، لافتا إلى أن صلاة العيد سوف يقتصر أداؤها داخل أروقة المساجد التي حددتها المديرية والتي يقام بها صلاة الجمعة، مؤكدًا أنه لن يتم السماح بإقامة الصلاة داخل الساحات، تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مضيفا أن هناك تنسيق بين مديرية الأوقاف والوحدات المحلية لتطهير وتعقيم المساجد بشكل دوري.

من ناحيته شدد الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية على الأئمة على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، وألا تزيد مدة الخطبة عن ١٠ دقائق، حرصا على سلامة المواطنين، لافتا أنه لن يسمح لأي مواطن بالدخول إلى المسجد إلا بارتداء الكمامة الوقائية واصطحاب سجادة صلاة خاصة به، مع حظر حضور الأطفال، وذلك في إطار التعليمات الموصى بها من قبل مجلس الوزراء، مناشدا المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات حتى يرفع الله البلاء والوباء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر عيد الاضحى تطهير المساجد القليوبية

أخبار تهمك

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ أقل من نصف ساعة

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 5 ساعات

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ ساعة و 17 دقيقة

برلماني يكشف عن موعد التعديل الوزاري الجديد

منذ ساعة و نصف

الزمالك يقترب من حسم أهم صفقاته

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 20 ساعة

فرمان جديد من موسيماني بشأن نجم الأهلي قبل مواجهة البنك

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. جديد تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

السودان ترد على إعلان إثيوبيا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

هجوم ناري.. تشكيل إسبانيا المتوقع ضد منتخب مصر في أولمبياد طوكيو

منذ ساعة

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ ساعة و 27 دقيقة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

موضوعات متعلقة

"أوقاف بني سويف" أستعدت لأول صلاة جمعة بعد كورونا بـ2475 مسجدًا

بعد 5 أشهر.. عودة صلاة الجمعة بعد كورونا في 2475 مسجدًا ببني سويف (صور)

محافظ قنا: تجهز 2442 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

4 آلاف مسجد لأداء صلاة العيد في كفر الشيخ

وكيل "أوقاف قنا" لـ"الفجر": 2442 مسجدا لصلاة عيد الفطر.. والضوابط صارمة (صور)

محافظ كفر الشيخ يكشف جهودهم لتطبيق الإجراءات الاحترازية خلال عيد الفطر (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:10 م

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

06:00 م

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

02:27 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس