أوس أوس يهنئ جمهوره بعيد الأضحى المبارك

هنأ نجم مسرح مسرح أوس أوس جمهوره بعيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتب "أوس أوس" قائلا: "كل سنه وانتوا طيبين وعيد سعيد علي كل الناس 🎊💥 #عيد_اضحي_مبارك 🐑".



يذكر أن آخر أعمال الفنان اوس اوس مسرحية "صباحية مباركة"، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم،

