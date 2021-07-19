برلماني: الموجه الرابعة لكورونا تقترب ويجب الاحتراز أثناء العيد

حذر النائب سيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، المواطنين بالالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من انتشار فيروس كورونا بعد العيد الأضحى، خاصة مع اقتراب الموجة الرابعة من الفيروس، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يساهم بشكل كبير من تقليل حصد الأرواح بالموجه القادمة.





وقال "شمس الدين" خلال حوارة لبوابة الفجر: إن سبب انخفاض أعداد الإصابة والوفيات خلال هذه الفترة، يرجع إلى انتهاء المرحلة الثالثة من فيروس كورونا، مثلما شهدنا في نهاية المرحلة الأولى والثانية، متابعًا: "في ناس كتيره فاكرين إن كورونا انتهت وهذا كلام غير صحيح"





وناشد عضو مجبس النواب بسرعة التسجيل والحصول على لقاح فيروس كورونا لأنه سيساهم بدرجة كبيرة لعدم تعرض مصر إلى موجه أخرى في حالة حصول أكثر من 50٪ من الشعب على اللقاح.

