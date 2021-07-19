عودة الأكشن والمغامرات في Snake Eyes: G.I. Joe Origins





تعود أجواء الأكشن والمغامرات مع فريق G.I.Joe للعمليات الخاصة، وذلك في الجزء الثالث من السلسلة Snake Eyes: G.I. Joe Origins الذي ينطلق في دور العرض المصرية وقاعات IMAX من خلال شركة فور ستار فيلمز.

يتناول الفيلم قصة المحارب سنيك آيز وبداياته، وكيف أصبح جزءً من عشيرة أراشيكاجي ثم التدريبات التي تلقاها ليصبح محاربًا صاحب قدرات خاصة. وكان الجزء الأول من السلسلة G.I. Joe: The Rise of Cobra قد انطلق عام 2009 من بطولة تشانينج تاتوم ودواين جونسون وحقق إيرادات تجاوزت 300 مليون دولار عالميًا، ثم انضم إليهما النجم بروس ويليس في الجزء الثاني G.I. Joe: Retaliation الذي حقق نفس إيرادات الجزء الأول.