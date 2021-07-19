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رسميا.. نيسان تزيح استار عن سيارتها الجديدة "فرونتير 2022"

الإثنين 19/يوليو/2021 - 06:56 م
نيسان فرونتير 2022
نيسان فرونتير 2022
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أعلنت شركة نيسان اليابانية الكشف عن سيارة البيك أب المتوسطة الجديدة "فرونتير 2022"، والتي تتميز بتصميم عصري ومحركات جديدة.

كما حصلت واجهة نيسان فرونتير على شبك رياضي ومصابيح جريئة، ويوحي تصميم السيارة المضلع بمستوى جديد من الأداء.

ومن الداخل حصلت على مقاعد جديدة وكونسول وسطي حديث مع مقابض أيدي متعددة للصف الأمام. وفي الفئات العليا سيحصل الركاب على أنظمة ترفيهية ودعم للهواتف الذكية مع شاحن لاسلكي وعزل صوتي محسن للهدوء والراحل داخل السيارة.

من حيث المحركات، حملت السيارة محرك جديد 3.8 لتر V6 ينتج 310 حصان و381 نيوتن-متر، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ويمكن طلب نظام الدفع الكلي اختياري. وتعد نيسان بديناميكات قيادة أفضل وأكثر ثباتاً مع عمود توازن أصلب ونظام تعليق محسن.

تقدم فرونتير الجديدة أنظمة مساعدة السائق بما فيها نظام فرامل الطوارئ، اكتشاف المشاة، التحذير من النقطة العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية، نظام التحذير من تغيير المسار، ومساعد الضوء العالي، ونظام مثبت السرعة المتكييف وحتى وتقنية التعرف على إشارات المرور.

وقد بدأت نيسان بإنتاج الجيل الجديد من فرونتير في الولايات المتحدة تمهيداً لتوزيها عالمياً قبل نهاية العام.

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