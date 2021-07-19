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ننشر تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، االمواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة بسبب أرتفاع نسبة الرطوبة بقيم تتراوح (4:2) درجة.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهندي الموسمي مما يزيد الاحساس بحرارة الطقس.

وأوضحت، أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء حار رطب على القاهرة الكبري والوجه البحري وشدسد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون مائل الحرارة رطب علي السواحل الشمالية.

وتتوقع الهيئة، أن يسود غدًا الثلاثاء ليلا، طقس معتدل الحرارة رطب علي القاهرة الكبرى وباقي الانحاء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الثلاثاء حيث تشهد البلاد نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج فيه مترين الا ربع الي مترين والرياح السطحية من شمالية شرقية الي شمالية غربية اما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي 3 امتار والرياح السطحية من شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.
ننشر تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى
ننشر تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى
ننشر تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى
ننشر تفاصيل طقس غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى

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مصر عيد الاضحى الطقس الاجواء

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