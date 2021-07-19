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وفاة مهندسين شقيقين في حادثين مختلفين بديرب نجم في الشرقية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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اجتاحت حالة من الحزن موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بسبب وفاة مهندسين شقيقين من أبناء قرية جميزة بني عمرو التابعة لمركز ديرب نجم في محافظة الشرقية حيث توفي أحدهما منذ شهر ثم لحق به الآخر أمس.


وتناقل رواد مواقع التواصل من أهالي محافظة الشرقية صور المهندسين الشقيقين الراحلين وأرفقوها بعنوان: "عيدكم في الجنة" في إشارة إلى وفاتهما قبل عيد الأضحى المبارك، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء للفقيدين بالرحمة والمغفرة وأن يسكنهما الله فسيح جناته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.


وعلق متابع قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمهم رحمة واسعة ويسكنهم فسيح جناته ويدخلهم جنات النعيم مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم وسع لهم في قبرهم ويجعلة روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران اللهم الهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان والبقاء والدوام لله وحدة ".

وتابع آخر: "ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون". وأضاف متابع: "لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم إنا لله وانا اليه راجعون".

كان أهالي قرية جميزة بني عمرو التابعة لمركز ديرب نجم مساء أمس قد شيعوا جثمان المهندس "محمود عبدالرحمن" والذي توفي إثر سقوطه من الطابق الخامس في منزلهم الكائن بالقرية بعد مرور نحو شهر على وفاة شقيقه المهندس "السيد" إثر تعرضه لحادث أثناء عمله في المملكة العربية السعودية.

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