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تطهير المساجد بالشرقية استعدادا لتأدية صلاة عيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، بجهود مكثفة في أعمال التطهير بدور العبادة، استعدادا لتأدية المواطنين لصلاة عيد الأضحى المبارك بالمحافظة، والتي تقام في تمام الساعة ٥.٣٢ ص، في جميع المساجد الكبري التي تقام بها صلاة الجمعة، دون إقامتها في الساحات، أو الزوايا أو المصليات أو المساجد الصغرى، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الأوقاف المصرية.

وناشد وكيل وزارة الصحة بالشرقية المصلين، بالالتزام بإتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، أثناء تأدية صلاة العيد، باصطحاب المصلى الخاصة بهم، وارتداء الكمامة، مع مراعاة التباعد الاجتماعي وقت الصلاة.

وفي سياق متصل قامت الفرق الصحية بتكثيف أعمال التطهير بمحلات الجزارة، وحلقة السمك، وبماكينات الصرافة، ومواقف السيارات، ودورات المياه العمومية، وغيرها، وتطهير جميع الأسطح، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقًا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، لتجنب إنتشار العدوي، مقدمًا الشكر لجميع فرق العمل علي المجهود المبذول، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق آخر قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ علي تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة
تطهير المساجد بالشرقية استعدادا لتأدية صلاة عيد الأضحى
تطهير المساجد بالشرقية استعدادا لتأدية صلاة عيد الأضحى
تطهير المساجد بالشرقية استعدادا لتأدية صلاة عيد الأضحى
تطهير المساجد بالشرقية استعدادا لتأدية صلاة عيد الأضحى
تطهير المساجد بالشرقية استعدادا لتأدية صلاة عيد الأضحى
تطهير المساجد بالشرقية استعدادا لتأدية صلاة عيد الأضحى
تطهير المساجد بالشرقية استعدادا لتأدية صلاة عيد الأضحى
تطهير المساجد بالشرقية استعدادا لتأدية صلاة عيد الأضحى

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