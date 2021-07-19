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عاجل.. الرئيس السيسي يُجري اتصالًا هاتفيًا مع ملك الأردن

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:10 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حسبما ذكرت "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيًا لشعب وحكومة المملكة الأردنية الشقيقة كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الملك عبدالله عن خالص تقديره لمصر وشعبها، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات.

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