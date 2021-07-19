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4 قتلى و19 جريحا في انفجار عبوة ناسفة داخل سوق بمدينة الصدر العراقية

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:15 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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كشفت وسائل إعلام عراقية، الاثنين، مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 15 جريحا في انفجار عبوة ناسفة داخل سوق في مدينة الصدر شرقى بغداد.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، اليوم الاثنين، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذى وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قادة الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد لمتابعة ملابسات الحادث.

وأكدت خلية الاعلام الأمنى العراقية، الاثنين، انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من القتلى والجرحى.

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مدينة الصدر العراقية حوادث بوابة الفجر انفجار عبوة ناسفة الفجر

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