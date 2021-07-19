4 قتلى و19 جريحا في انفجار عبوة ناسفة داخل سوق بمدينة الصدر العراقية

كشفت وسائل إعلام عراقية، الاثنين، مقتل 4 أشخاص بينهم طفل وإصابة 15 جريحا في انفجار عبوة ناسفة داخل سوق في مدينة الصدر شرقى بغداد.





ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، اليوم الاثنين، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذى وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد.





وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قادة الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد لمتابعة ملابسات الحادث.



