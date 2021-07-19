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الخدمات البيطرية توجه تحذيرا للمضحيين قبيل عيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ياسر الشريف، مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة استعدت لاستقبال عيد الأضحى منذ أكثر من شهر، حيث تم العمل على رفع كفاءة المجازر لاستقبال الأضاحي.

وأشار "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن المجازر مفتوحة لاستقبال أضاحي المواطنين والذبح سيكون مجانا، بدون رسوم، فضلا عن وجود فرق من الطب البيطري لفحص الأضاحي، موجها رسالة للمواطنين، "شرفونا في المجازر.. ستجدون اشراف طبي على ذبح الأضاحي".

وحذر مدير عام التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، من الذبح في الشارع، قائلا: "المخالف سيطبق عليه غرامة تصل إلى 10 آلاف جنيه"، منوها بأنه سيكون هناك لجان تفتيشية لرصد أي مخالفات وتوقيع العقوبة على مرتكبها..

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