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وول ستريت تتراجع مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا
الإثنين 19/يوليو/2021 - 07:23 م
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تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت بشكل كبير مع بدء التداولات اليوم مع تضرر أسهم القيمة المرتبطة بالاقتصاد وأسهم السفر بعد ارتفاع في حالات الإصابة بكوفيد-19 عالميا، مما أثار مخاوف جديدة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.
وفي الساعة 09:31 صباحا بالتوقيت المحلي، هبط المؤشر داو جونز 463.52 نقطة بما يعادل 1.34 في المائة إلى 34224.33 نقطة، واستهل المؤشر ستاندرد آند بورز منخفضا 50.24 نقطة أو 1.16 في المائة إلى 4276.92 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك 163.29 نقطة أو 1.13 في المائة إلى 14263.95 نقطة.
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