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خالد أنور يهنئ الأمة العربية بعيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
منار داود
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هنأ الفنان خالد أنور الأمة العربية بعيد الاضحى،عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر"أنور" صوره له وعلق عليها قائلًا:"كل سنة وأنتم بخير وعيد سعيد علي كل الأمة العربية".

وفي سياق آخر، ينتظر خالد أنور حاليًا عرض مسلسله الجديد "تحقيق"، وهو بطولة أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، مي الغيطي، كمال أبورية، طارق عبد العزيز، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحي "شانك" في أولى تجاربه بالاخراج الدرامي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضي.

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