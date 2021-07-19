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أسعار المنازل بالمملكة المتحدة تسجل أعلى مستوياتها للشهر الرابع على التوالي

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
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وصلت أسعار المنازل في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي للشهر الرابع على التوالي، لتقترب من تسجيل النصف الأول من العام الأكثر ازدحامًا وفقًا للبيانات الجديدة من بوابة العقارات Rightmove PLC.

وارتفع متوسط ​​سعر العقارات القادمة إلى السوق بـ 21389 جنيهًا إسترلينيًا (30199 دولارًا) في ستة أشهر فقط، بزيادة قدرها 6.7٪، مارفع المعدل الوطني إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند 338447 جنيهًا إسترلينيًا. حيث قامت Rightmove بقياس 95164 سعرًا في جميع أنحاء المملكة المتحدة على مدار الأسابيع الأربعة حتى 10 يوليو.


تتوقع شركة Rightmove أن يكون عدد المبيعات المنجزة في النصف الأول من العام، والذي من المقرر أن يتم الإبلاغ عنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في طريقه إلى حوالي 800000 صفقة، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 795000 صفقة والمسجل في عام 2007.

عزت بوابة العقارات الزيادة إلى الآثار الجانبية لوباء كوفيد-19، حيث يعيد المشترون المحتملون تقييم ما يريدون.

وقد تعزز الطلب أيضًا من خلال إنشاء أسر جديدة، ووجهة النظر النامية بأن الممتلكات العقارية هي أحد الأصول التي يجب الاحتفاظ بها، مع عوائد أقل تاريخيًا من معظم الاستثمارات الأخرى.

أخيرًا، ساعدت المواعيد النهائية الجديدة الخاصة بالإعفاء من رسوم الدمغة في إنجلترا وويلز على زيادة استنفاد مخزون العقارات المعروضة للبيع وتركيز النشاط.

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