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بصورة مع أبنائها.. هنا شيحة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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هنأت الفنانة هنا شيحة جمهورها ومحبيها، بعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال صورة شاركتها مع أبنائها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت "شيحة" تعليقا قائله: "مفيش احلي من ضحكة من القلب
كل سنه وانتم طيبين ومن قلبكوا فرحانين
عيد سعيد علينا كلنا".

ويوافق غدا 20 يوليو، عيد الأضحى المبارك، وهنأ عدد من نجوم الفن، الجماهير بهذه المناسبة، كما استغل البعض الآخر يوم عرفات للدعاء للفنانة ياسمين عبد العزيز ودلال عبد العزيز.
بصورة مع أبنائها.. هنا شيحة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك
بصورة مع أبنائها.. هنا شيحة تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

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