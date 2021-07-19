مع عائلة رجاء الجداوي.. بوسي شلبي تحتفل بعيد الأضحى





نشرت الاعلامية بوسي شلبي صوره تجمعها مع عائلة رجاء الجداوي،عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علقت بوسي علي الصورة قائله:"بفطر اليوم في بيت الغاليه رجاء مع حبايبي اميره وروضه الفاتحه لرجاء الغاليه وربنا يرحم كل أمواتنا ويشفي كل مرضانا".



وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد رحلت عن عالمنا في يوليو 2020، عن عمر ناهز الـ85 عامًا، داخل إحدى المستشفيات العزل في الإسماعيلية، عقب إصابتها بفيروس كورونا.