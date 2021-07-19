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نقيب أطباء سوهاج: 85% نسبة انخفاض إصابات كورونا

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:08 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمود فهمي منصور، نقيب أطباء سوهاج، إن وباء كورونا انتشر في محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية، ولكن بفضل الله تم السيطرة على هذا الوباء، من خلال القيام بكل ما يلزم لمواجهة هذا الوباء، وبفضل الله كان الاطباء على مستوى عال من الوعي والثقافة.

وتابع "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، ان الشعب المصري عليه أن يتوخى الحذر ويقوم بتطبيق الاجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس خلال فترة الاعياد، خاصة ان كورونا ما زال موجود، رغم انخفاض الوفيات بنسبة تصل لـ85%.

ولفت إلى أن الزحام هو أحد الاسباب الرئيسية لفيروس كورونا، مشددًا على ضرورة ارتداء الكمامة ووقف المصافحة بالأيدي، لوقف انتشار هذا الفيروس.

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