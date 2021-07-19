نادية الجندي تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك

هنأت الفنانة نادية الجندي جمهورها بعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت "الجندي" قائله: "كل عام وأنتم طيبين وبألف خير.. عيد أضحي سعيد عليكم جميعًا يارب.. أعاده الله علي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" مع عدد من الفنانين منهم نبيلة عبيد وحققت من خلاله نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني قبل الماضي.