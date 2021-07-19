Advertisements
نادية الجندي تهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك
الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:48 م
مي مرسي
Advertisements
هنأت الفنانة نادية الجندي جمهورها بعيد الأضحى المبارك وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتبت "الجندي" قائله: "كل عام وأنتم طيبين وبألف خير.. عيد أضحي سعيد عليكم جميعًا يارب.. أعاده الله علي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" مع عدد من الفنانين منهم نبيلة عبيد وحققت من خلاله نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني قبل الماضي.
وكتبت "الجندي" قائله: "كل عام وأنتم طيبين وبألف خير.. عيد أضحي سعيد عليكم جميعًا يارب.. أعاده الله علي الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".
يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي مشاركتها في مسلسل "سكر زيادة" مع عدد من الفنانين منهم نبيلة عبيد وحققت من خلاله نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني قبل الماضي.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements