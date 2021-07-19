الخطيب: كل التهنئة لجماهير الأهلي.. وشكرًا للرئيس السيسي ومؤسسات الدولة الوطنية

وجه الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التهنئة لجماهير الأهلي وكل الأمة العربية والإسلامية وشعب مصر الغالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يدوم الخير والسلام على مصر، وتظل في تقدم وازدهار.





وقال الكابتن محمود الخطيب في كلمته للموقع الرسمي للنادي إن حديثه اليوم واجب تجاه كل من يستحق الشكر؛ لأن من لم يشكر الناس لا يشكر الله، لذلك فإنه يتوجه بالشكر لكل رجل من رجال الأهلي، من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وطبية، لاسيما أنهم تحملوا المسئولية في ظروف صعبة، ووعدوا فأوفوا، وأسعدوا كل الجماهير الوفية بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة.





وحرص رئيس مجلس إدارة النادي، على توجيه الشكر أيضا لكل فرد من جماهير الأهلي وقال أنها جماهير تقف في ظهر النادي دائما، ولا تتوقف عن المساندة في «المرة قبل الحلوة»؛ من أجل مصلحة الكيان، وتحقيق الهدف،ولا يوجد لها مثيل في الدنيا، لذلك فإنها تستحق التضحية من أجلها؛ لأنهم الشريك الرئيسي في كل الانتصارات والبطولات على مدار أكثر من114سنة، وأنه لن يستطيع أن يوفيهم حقهم؛ لأنهم دائما الظهر والسند.





وأوضح أن الفوز ببطولة إفريقيا للمرة العاشرة فضل من الله، وتتويج لمجهود كبير للاعبين، والجهاز الفني، وكل منطومة العمل في النادي، وأنه شعر بفرحة الأهلاوية الكبيرة بعد تحقيق هذه البطولة.





وقال الخطيب: «أشكر بلدنا مصر، صاحبة الفضل على الجميع، بعد الله سبحانه وتعالى، وأشكر مؤسساتها الوطنية وقياداتها وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل أجهزة الدولة على مساندتهم للأندية، وخاصةً التي تمثل مصر في البطولات الخارجية».





كما توجه بالشكر لمجلس إدارة النادي، وقال أن كل عضو يقوم بدوره على الوجه الأكمل، واضعا مصلحة النادي في المقام الأول، وكذلك لجنة التخطيط بكل أفرادها، سواء الحاليين أو السابقين وكل المنظومة سواء الإدارة التنفيذية أوالقطاعات الرياضية أو العاملين.





وتحدث رئيس الأهلي عن دور الإعلام، موجها الشكر لكل إعلامي يدرك مسئولية الكلمة، ويعلم أنها أمانة، وخص بالشكر الاعلام المسئول الذي لا يزرع الفتنة بين الجماهير، ولا يصدر مشاعر الكراهية بين الناس، ويبرز الإيجابيات ويدعمها ويشجعها، ويشير إلى السلبيات بكل مهنية من أجل معالجتها، ووجه الشكر أيضًا لكل الأندية الشقيقة التي حرصت على تهنئة الأهلي بالنجمة العاشرة؛ سواء في مصر أو الوطن العربي، وإفريقيا وأوروبا.





وقال: «اليوم نغلق صفحة النجمة العاشرة ونفتح صفحة جديدة في كتاب البطولات، ونستمر في مواصلة تحدياتنا الأخرى، مثل الدوري والكأس والسوبر المصري، والسوبر الإفريقي، وكأس عالم للأندية، ومثلما أقول دائما للاعبي الفريق إن اللعب للأهلي ليس شرف فقط، بل ومسئولية كبيرة، والهدف دائمًا هو منصة التتويج، وحتى يستمر تاريخ الأهلي، يجب على كل جيل أن يستكمل مسيرة الجيل الذي قبله.





واختتم رئيس مجلس إدارة النادي حديثه موجها رسالة لجماهير الأهلي قائلا: «الأهلي سيظل بكم ولكم ومعكم، لا يرضيه إلا أن يكون هو البطل، دمتم للأهلي، ودام لكم الأهلي رائدًا في كل الأزمان.