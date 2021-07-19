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شؤون الحرمين تشارك في توزيع عبوات زمزم لحجاج بيت الله الحرام

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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 شاركت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بسقيا الحجاج بماء زمزم في يوم عرفة بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقامت الرئاسة بتوزع (30) ألف عبوة من ماء زمزم ذا الاستخدام الواحد، وتم التوزيع من خلال عدة نقاط وهي نقطة التوزيع الأولى بجوار وادي نمرة، ونقطة التوزيع الثانية بجوار مستشفى الرحمة، ونقطة التوزيع الثالثة بشارع سوق العرب.

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