قبل العيد.. التنمية المحلية تحذر: لا تتعدوا على الأرض الزراعية ولا تذبحوا الأضاحي في الشارع



وأشار "قاسم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أنه سيكون هناك أيضا جولات ميدانية للرقابة على المتنزهات العامة ووسائل المواصلات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنه سيتم التعامل بكل حزم مع أي محاولات للتعدي على الأرض الزراعية خلال أيام العيد.

ونوه بأن ذبح الأضاحي في الشارع ممنوع، ومن سيقوم بذلك سيعرض نفسه للمخالفة توقيع عقوبة عليه، حيث وجه وزير التنمية المحلية بفتح المجازر، لافتا إلى أن من يرصد حالة مخالفة يمكن الاتصال على الرقم الساخن 15330، أو 01150606783.



حذر الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، من بيع الشيشة في المقاهي كونها تعتبر مخالفة، ويتم على الفور توقيع العقوبة على صاحب المقهى، منوها بأنه سيكون هناك جولات ميدانية للقيادات التنفيذية خلال أيام عيد الأضحى لرصد أي حالات مخالفة.