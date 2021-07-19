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تعرف علي موعد صلاة العيد بمحافظة المنوفية2021

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:20 م
بوابة الفجر
سناء عثمان
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أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن موعد صلاة عيد الأضحى غدا في محافظة المنوفية، مؤكدا أنها فى تمام الساعة 5:32 صباحًا

أماكن صلاة عيد الأضحى 2021
وحسب وزارة الأوقاف، فأماكن إقامة صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، هي جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، على أن يمنع إقامتها في الساحات، والزوايا، والمصليات، والمساجد التي لا تقام بها الجمعة، كما تمنع صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر بالطرقات، والشوارع.

ويكون سكان مدينة السلوم آخر من يؤدون الصلاة فى تمام الساعة 5:53 صباحا، أما سكان مدينة طابا أول من يؤدون صلاة العيد فى تمام 5:18 صباحا.

وفيما يلي مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك بمحافظات ومدن مصر:

القاهرة: ٥:٣٢

الجيزة: ٥:٣٢

الإسكندرية: ٥:٣٥

بورسعيد:٥:٢٥

السويس: ٥:٢٧

العريش:٥:١٩

الطور: ٥:٢٦

سانت كاترين: ٥:٢٤

طابا:٥:١٨

شرم الشيخ: ٥:٢٤

دمنهور: ٥:٣٣

طنطا ٥:٣١

المنصورة:٥:٢٩

الزقازيق:٥:٣٠

بنها ٥:٣١

شبين الكوم: ٥:٣٢

كفر الشيخ:٥:٣١

الفيوم: ٥:٣٥

بنى سويف: ٥:٣٤

المنيا: ٥:٣٨

أسيوط:٥:٣٨

سوهاج ٥:٣٧

قنا:٥:٣٤

اسوان:٥:٣٧

سوهاج: ٥:٣٢

أبو سمبل: ٥:٤٥

مرسى مطروح:٥:٤٥

الغردقة: ٥:٢٧

الخارجة: ٥:٤٧

الإسماعيلية:٥:٢٦

دمياط: ٥:٢٧

السلوم:٥:٥٣

نوبيع: ٥:٢٠

حلايب: ٥:٢٥

شلاتين:٥:٢٨

وكان قد ولد هلال شهر ذو الحجة لعام 1442 هجريا بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الثالثة والدقيقة 17 فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت الماضى 10 يوليو ( اليوم التالى ليوم الرؤية).

وبدأ شهر ذو الحجة 1442 فلكيا الأحد 11 يوليو، ويكون عيد الأضحى، فلكيا يوم الثلاثاء 20 يوليو

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