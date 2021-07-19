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وزارة النقل تدفع بأتوبيسات وقطارات مترو إضافية استعدادا لعيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:22 م
بوابة الفجر
محمد ممدوح
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قبيل الأعياد والمناسبات الرسمية تستعد بعض الوزارات لتلك المناسباتب رفع حالة الاستعدادات للقصوى، لتقديم خدماتها على مدار الساعة بكفاءة أعلى، وعلى رأس هذه الوزارات وزارة النقل والمواصلات.

وتتمثل استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك على صعيد النقل العام في الدفع بعدد من الأتوبيسات وتوزيعها على عدد من الخطوط الأكثر زحاما وتكدسا في تلك الأيام بشكل استثنائي، إضافة إلى تشغيل بعض الخطوط كخدمة خاصة، للحد من التكدس المتوقع بهذه الأيام.

فقد أعلن اللواء رزق علي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، عن تشغيل عدد من خطوط الأتوبيس لتعمل كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط، وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى.

وأوضح أن السيارات تم اختيارها من بين السيارات الجديدة لتقديم خدمة مميزة لجماهير الركاب خلال إجازة العيد، إضافة للوحدات العادية لخدمة مدينة القناطر الخيرية وحديقة الحيوان ومناطق القاهرة الكبرى لكونها مناطق سياحية وترفيهية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام أن أعداد السيارات المخصصة لخدمات المناطق السياحية والترفيهية قابلة للزيادة الفورية من واقع المتابعة الميدانية لأجهزة الحركة وتدفقات الركاب على هذه المناطق.

أشار إلى أنه تم تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني لتحقق المزيد من إحكام السيطرة والمراقبة، وكذا عقد غرفة عمليات الهيئة للعمل على مدار اليوم، لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل من خلال الشبكة اللاسلكية التي تغطى جميع المحطات النهائية.

من جانبها دفعت الهيئة القومية لمترو الأنفاق بعدد من القطارات الإضافية للعمل على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، للحد من التكدسات بمحطات المترو وتسهيل الحركة التنقل على المواطنين منعا لانتشار فيروس كورونا.

وشدد الهيئة على العاملين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وعدم السماح بدخول الركاب دون ارتداء الكمامة أو تذكرة دخول.

واعتمدت الهيئة القومية للأنفاق مواعيد تشغيل قطارات مترو الأنفاق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وعلى أن يبدأ تحرك أو قطار من الخامسة والربع فجرًا حتى الثانية عشرة والنصف من اليوم التالي، وفقًا لتحرك آخر قطار.

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