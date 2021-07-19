رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



ودعا مدبولي، الله- عز وجل - في الإنفوجراف الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين - أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.