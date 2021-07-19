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رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك
الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:21 م
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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصري وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ودعا مدبولي، الله- عز وجل - في الإنفوجراف الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين - أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
ودعا مدبولي، الله- عز وجل - في الإنفوجراف الذي نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين - أن يعيده على شعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
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