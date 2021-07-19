بالتعاون مع تركي آل شيخ.. أنغام تشوق الجمهور لأغنيتها الجديدة

شوقت المطربة أنغام جمهورها، لأغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "برضو بتوحشني:، وذلك من خلال طرحها بوستر الأغنية عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



وكتبت أنغام قائله: "إنتظروا أغنية #برضه_بتوحشني #أنغام و#وائل_كفوري.. كلمات معالي المستشار تركي آل الشيخ وألحان عمرو مصطفى توزيع نادر حمدي إنتاج شركة روزام قريبًا جدًا".



جدير بالذكر أن آخر أعمال أنغام، أغنية "أنا بعته كتير" التي طرحتها على يوتيوب، وهي من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، وتريات هاني فرحات، توزيع وميكس وماستر طارق مدكور.





