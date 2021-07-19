Advertisements

تراجع كبير في أسعار النفط بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
تراجعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الاثنين بعد أن تغلبت أوبك+ على انقسامات داخلية واتفقت على زيادة الإنتاج، مما أثار مخاوف بشأن فائض في الخام مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من البلدان.

وانخفض خام برنت 2.01 دولار بما يعادل 2.7 بالمئة إلى 71.58 دولار للبرميل بعد افتتاح الأسواق اأاوروبية. وتراجع الخام الأمريكي 2.06 دولار أو 2.8 بالمئة إلى 69.75 دولار للبرميل.


واتفق وزراء أوبك+ أمس الأحد علي زيادة إمدادات النفط من أغسطس لتهدئة الأسعار التي صعدت هذا الشهر لأعلى مستوى في أكثر من عامين مع تعافى الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد-19.

كما اتفقت المجموعة التي تضم الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا على حصص إنتاج جديدة من مايو أيار 2022.

وقالت إيه.إن.زد ريسيرش “حتى مع زيادة الإنتاج، تظل السوق في شح بعض الشيء… تظهر البيانات التي تتواتر بشكل كبير مؤشرات إيجابية بالنسبة للنفط، إذ سجل الطلب على البنزين في الولايات المتحدة مؤخرا مستوى قياسيا. هذا من شأنه أن يحد من مدة البيع”.

أخبار تهمك

عاجل.. جديد تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

الرئيس السيسي يرسل فريقًا طبيًا لمتابعة الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز

منذ حوالي 11 ساعة

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

منذ ساعتين و 51 دقيقة

"الداخلية" تكشف كواليس سحل سيدة مدينة نصر

منذ يوم

عاجل.. صفقة مفاجئة على رادار الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة..إسرائيل تتبرأ من أزمة سد النهضة بعد عام من اعترافها بتزويد إثيوبيا بمنظومة صواريخ

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

منذ ساعتين

قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يُحدد بديل فرجاني ساسي

منذ ساعة

الأهلي يكافئ "المقاتل" بعد تألقه في الفترة الأخيرة

منذ نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعة

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

وسائل إعلام إثيوبية تعلن اكتمال الملء الثاني لسد النهضة خلال دقائق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وفاء عامر تعلن وفاة محمد السعدني

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على موعد آذان المغرب والإفطار يوم وقفة عرفات

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:10 م

عاجل - نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا

موعد آذان المغرب وإفطار يوم عرفة في محافظات جمهورية مصر العربية

06:10 م

عاجل.. نجم الأهلي يحسم مصيره من الرحيل

05:02 م

عاجل - مجزرة في الأهلي.. موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين

07:00 م

آبي أحمد ينشر الصور الأولى بعد الانتهاء من الملء الثاني لسد النهضة

02:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس