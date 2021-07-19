الأهلي يكافئ "المقاتل" بعد تألقه في الفترة الأخيرة

استقرت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، على تعديل عقد أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام القادمة.

وجاء ذلك بعد تألق اللاعب خلال الفترة الأخيرة والأداء الرجولي الذي يقدمه مع الفريق في البطولات المحلية والأفريقية.

وقال مصدر مسؤول بالأهلي في تصريحات خاصة للفجر الرياضي ، أن أكرم يحصل على 4 مليون ونصف المليون في الموسم الواحد وسيتم تعديل عقده على أن يحصل على 6 مليون في الموسم، حيث ينتهي هقظه بنهاية 2024.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بثلاثية نظيفة في نهائي دوري ابطال افريقيا في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي المغربية.