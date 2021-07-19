حقائق ومعلومات مذهلة عن اليابان.. اكتشفها

تعرف إمبراطورية اليابان، ضمن البلاد ذات الحقائق العجيبة والغرائيب الكثيرة، و تتكون اليابان من مجموعة من الجزر، حيث تقع في شرق اسيا، وفيما يلي نقدم لكم حقائق ومعلومات مذهلة عن اليابان.





حقائق ومعلومات مذهلة عن اليابان





تتكون اليابان من 6852 جزيرة منهم 4 جزر رئيسية وهم هوكايدو و شيكوكو و هونشو و كيوشو التي تعتبر البر الرئيسي لليابان.





تعتبر القطارات في اليابان هي أكثر القطارات دقة فى العالم ويعد متوسط زمن تأخير القطارات هى اقل من 10 ثوانى.





تعد اليابان من أكثر الدول التى تستخدم فيها الهواتف المقاومة للماء وهناك أكثر من 90% من الهواتف المقاومة للماء فى اليابان فقط لان الشباب فى اليابان مدمنون على الهواتف , لدرجة انهم يستخدمونها أثناء الاستحمام.





تعد اليابان من أكثر الدول التى تستخدم آلات البيع التى توفر كل شى مثل السجائر والمياه والاطعمة ومشروبات الطاقة والفاكهة والشاي والقهوة والمشروبات الغازية وهناك الكثير من الاشياء التى تبيعها الآلات في اليابان.





يعد النوم فى اليابان أثناء ساعات العمل مقبولا, لأنه يدل على الإرهاق نتيجة العمل الشاق وبجدية.





تعتبر اليابان من أكثر الدول التى بها بركان وهناك فى اليابان ما يقارب 110 بركان نشط من مجموع 1500 بركان نشط حول العالم.





وايضا في اليابان يمكنك أن تقدم الاعتذار بأكثر من طريقة فهناك أكثر من 20 طريقة لتقديم الاعتذار باللغة اليابانية.





وفى اليابان يبلغ متوسط العمر الى 83.7 سنة, ويعد هذا اعلى معدل فى العالم.





يعد من علامات عدم الاحترام هى ان تقوم باعطاء البقشيش فى اليابان، وتعد وقاحة تجاه الشخص الذى يقوم بخدمتك.





تعد اليابان من اكثر الدول التى يعيش فيها اشخاص يزيد عمرهم عن مائة عام فهناك فى اليابان ما يقارب 50.000 الف شخص يزيد عمرهم فى اليابان.



