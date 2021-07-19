منه فضالي توضح معرفتها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز





قامت الفنانة منه فضالي، بنشر منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" موضحه فيه عن علاقتها بالفنانة ياسمين عبدالعزيز.





علقت"منه" قائله:"للتوضيح لكل الناس لما كتبت معرفش ياسمين يعني معرفهاش معرفه شخصيه مين ميعرفش ياسمين مش فاهم ياريت يكون في عقل يا جماعه ومش صحاب ايوه فعلا قولت زملاء ايه الغلط في كلامي مش فاهمه الدنيا انقلبت ليه الواحد يكتب حاجه تقولو بنتلزق وترند وزفت منزلش تشتمونا ليه كده ليه عموما مش انا اللي غلطانه في التعبير بلعكس انا مغلطش فيها قبل ما تكون نجمه دي مريضه انتم ايه ربنا يسامحكم"



والجدير بالذكر ان اخر اعمال الفنانة منه فضالي مسلسل"نسل الأغراب" بطولة أمير كرارة، أحمد السقا، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، عماد زيادة، إدوارد، فردوس عبد الحميد، سلوى عثمان، ومن إخراج محمد سامي، إنتاج شركة سينرجي.