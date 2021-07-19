قرار عاجل من الخطيب بشأن موسيماني

استقرت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي على تعديل عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بعد الإنجازات التي حققها مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.، وأخرها التتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب كايزر تشيفز.





وينتهي عقد موسيماني مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم القادم، وحسب مصدر بالنادي في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي " أن ادارة الكرة بالأهلي قررت تمديد عقد المدرب الجنوب أفريقي لمدة موسمين إضافيين على أن ينتهي بنهاية عام 2024.





وكان الأهلي قد تعاقد مع موسيماني العام الماضي قادما من صن داونز الجنوب أفريقي بقرار من محمود الخطيب رئيس النادي، وذلك لخبرة المدرب الكبيرة في البطولات الافريقية.





وحقق الأهلي فوزا كبيرا على فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في المباراة التي أقيمت بينهما على الأراضي المغربية.



