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خبير يُفجر مفاجأة عن الملء الثاني للسد الإثيوبي (فيديو)

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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قال هاني رسلان، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية، والخبير في الشؤون السياسية، إن إثيوبيا توجه رسائل للداخل الإثيوبي، مؤكدًا أن إثيوبيا فشلت بشكل زريع في استكمال الملء الثاني.

وأضاف "رسلان"، خلال لقاء خاص مع قناة "الغد"، أن رئيس الوزراء الإثيوبي أعلن عن استكمال الملء الثاني بمعنى أنه انتهى أو توقف، ولم يعلن عن الفشل في استكمال التعلية في الممر الأوسط وتكملة المياه التي كان يستهدفون ملئها.

وأوضح أن الكمية الموجودة في السد حاليًا 7 مليار متر مكعب يشمل الملء الأول والثاني، في حين أن المخطط كان 18.5 مليار متر مكعب.

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الكلمات المفتاحية

سد النهضة الملء الثاني السد الإثيوبي السد اثيوبيا

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