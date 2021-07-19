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القومي للمرأة يوجه مناشدة للفتيات قبل عيد الأضحى

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت أمل عبدالمنعم، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، إن مصر بلد قانون، وبها قوانين رادعة لمواجهة التحرش، مشيدة بالفتيات اللاتي يبلغن عن أي حالة تعدي يتعرضن له في الشارع.

وأشارت "أمل"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن الفتيات لابد أن تستغل الدعم الذي يحظون به ولا يصمتوا أمام أي تعدي يتعرضوا له، حيث يمكنهم اللجوء إلى أقرب قسم شرطة، أو التواصل مع المجلس على الرقم 15115 لتوجيههم إلى أين يذهبون.

وأضافت أن الوعي زاد مقارنة بالسنوات السابقة، حيث أن السيدات أصبحوا قادرين على أخذ حقهم، وهناك أشخاص يقضوا عقوبتهم في السجون المصرية حاليا لتحرشهم بفتيات.

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مناشدة عيد الأضحى القومي للمرأة الفتيات التحرش

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