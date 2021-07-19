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ننشر حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الثلاثاء 20/7/2021 أول أيام عيد الأضحى المبارك

الإثنين 19/يوليو/2021 - 08:31 م
طقس العيد - صورة أرشيفية
طقس العيد - صورة أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حال الطقس غدا الثلاثاء 20/7/2021 أول أيام عيد الأضحى المبارك، وفيما يلي تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية تفاصيل حالة الجو أول يوم في العيد ودرجات الحرارة.

حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس أول أيام عيد الأضحى المبارك، ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما جاء بينا "الأرصاد" بأن طقس الغد مائل للحرارة  رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.

وقالت الأرصاد، إن طقس الليل معتدل رطب على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء، والرياح نشطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، مما يقلل الاحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وتابعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يوجد فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد بحلايب وشلاتين وأبو سمبل على فترات متقطعة.


دراجات الحرارة أول أيام عيد الأضحى

- القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة

- الإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة

- مطروح العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة

- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة

- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة

- أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

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